Drie verdachten opgepakt bij Donkere Dagen Offensief

KESTEREN - De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag in de Betuwe drie mannen aangehouden die zich verdacht gedroegen. Het gaat om een man uit Uden en twee mannen die volgens de politie geen Nederlandse nationaliteit hebben.

De Udenaar bleek bij de controle van zijn voertuig om 02.15 uur in Echteld niet uit te kunnen leggen waarom hij daar was. Daarnaast was hij niet in het bezit van een rijbewijs en kon hij geen identiteitsbewijs overhandigen. De man is meegenomen naar het bureau.

In Ochten werd om 04.15 uur een auto met Belgisch kenteken aan de kant gezet. In het voertuig zaten twee mannen zonder Nederlandse nationaliteit. De mannen hadden geen paspoort bij zich en konden zich dus niet identificeren. Uit onderzoek bleek dat de auto gehuurd was, maar de bestuurder kon de politie geen huurovereenkomst geven. De auto is in beslag genomen.

Donkere Dagen Offensief

Er worden door de politie deze week extra controles uitgevoerd in het kader van het Donkere Dagen Offensief. Daarbij controleert de politie voertuigen en personen op onder andere inbrekerswerktuig.