Gratis grof afval storten in Nunspeet?

NUNSPEET - De ChristenUnie wil dat alle huishoudens in de gemeente Nunspeet elk jaar gratis 300 kilo grof afval kunnen storten.

Dat bleek donderdagavond tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2018-2021. Fractievoorzitter Evert Leusink: 'Het afval in de grijze containers moet fors omlaag. Dat willen wij niet afdwingen door het ophalen voor inwoners duurder te maken. Nee, wij geloven dat het bieden van meer service beter werkt.' Wethouder Gert van den Berg zegde toe serieus naar het voorstel te kijken.

Nu moet er in Nunspeet nog betaald worden voor het storten van grof afval. Het tarief is minimaal 10 euro. 'Als je voor het afvoeren van een paar planken en stoeptegels al een tientje kwijt bent, gooi je ze liever in de kliko', aldus Leusink.

Te veel restafval

De hoeveelheid restafval in de grijze containers in Nunspeet is nu 190 kilo. Dat moet naar 100 kilo in 2020 en maximaal 30 kilo in 2025. Een aantal gemeenten kiest ervoor die verlaging te bereiken door een prijsprikkel. Dan wordt het aanbieden van restafval een stuk duurder. Andere gemeenten doen het door een systeemprikkel. Dan wordt het restafval niet meer opgehaald en moeten inwoners het zelf wegbrengen. Dat vindt de ChristenUnie geen goed idee. Als het aan de ChristenUnie ligt, kiest Nunspeet voor een serviceprikkel.

Leusink waarschuwt dat als de gemeente er niet in slaagt het aantal kilo's restafval te verminderen de afvalheffing waarschijnlijk omhoog moet: 'De verwerking van grijs afval is erg duur. Die kosten gaan omlaag als er gratis grof afval gestort kan worden. Dat is de manier om ons voorstel te financieren. Het is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor onze portemonnee.'