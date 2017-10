Barneveld zoekt nieuwe dorpsdichter

BARNEVELD - De gemeente Barneveld is samen met Fonds 1845 op zoek naar een nieuwe dorpsdichter. De huidige dorpsdichters, Gea van Drie en Ernie Kuijer, stoppen per 1 januari.

De dorpsdichter wordt voor twee jaar aangesteld. Hij of zij heeft als taak gedichten te schrijven met Barneveld en actuele lokale gebeurtenissen of personen als inspiratiebron. De dorpsdichter levert minimaal zes gedichten per jaar. Die worden onder meer gepubliceerd in de Barneveldse Krant.

Kandidaten kunnen tot en met 11 november reageren. Vervolgens buigt een jury, onder leiding van cultuurwethouder Didi Dorrestijn-Taal, zich over de inzendingen. De dorpsdichter moet een aantoonbare band hebben met Barneveld.

Geïnteresseerden wordt gevraagd twee gedichten op te sturen: eentje over een Barnevelds onderwerp, eentje over een vrij onderwerp. Dat kan via e-mail.