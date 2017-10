Achterhoek en Veluwe beste plek om te wonen

Bron:Wikimedia

ARNHEM - Mensen die in de Achterhoek of op de Veluwe wonen zijn het beste af van onze provincie. Een landelijk rapport van de Rabobank en de Universiteit Utrecht laat zien dat de Achterhoek zelfs in de top 10 van beste plekken om te wonen staat. Stedelijke gebieden zijn relatief slecht af.

De cijfers komen uit een onderzoek naar 'brede welvaart'. In dit onderzoek worden factoren als subjectief welzijn, milieu, materieel, maatschappij, gezondheid, banen, wonen, veiligheid en onderwijs meegewogen. Opvallend aan het onderzoek is dat het leven in de Achterhoek als opvallend positief wordt ervaren voor zowel de gezondheid, werkgelegenheid als de beleving van veiligheid. De hele provincie Gelderland scoort boven het landelijk gemiddelde als het gaat om bovengenoemde factoren. Achterhoek blinkt uit De Achterhoek blinkt vooral uit door de ervaring van veiligheid, werkbalans, woongenot, een goede sociale omgeving en het schone milieu. Als het gaat om onderwijs valt er nog een wereld te winnen voor de Achterhoek. Arnhem/Nijmegen wordt op dat gebied gezien als de beste regio. Zie ook: Het rapport (met op pagina 19 Gelderland) Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl