Poging tot plofkraak in Elburg

Foto: News United/Stefan Verkerk

ELBURG - Bij de ING aan de Zuiderzeestraatweg Oost in Elburg is in de nacht van donderdag op vrijdag een poging tot plofkraak geweest. Dat gebeurde rond 4.00 uur.

De geldautomaat heeft aan de buitenkant wat schade. De politie zette de omgeving van het bankgebouw af met linten. Het is nog niet bekend of de politie iemand heeft kunnen aanhouden. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl