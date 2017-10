'Michael P. verborg lichaam Anne eerst op andere plek'

ZEEWOLDE - Het lichaam van Anne Faber is eerst nog op een andere onbekende plaats verborgen. Dat melden bronnen aan het Algemeen Dagblad. Het lichaam werd later gevonden in de gemeente Zeewolde.

Michael P. werd enkele dagen voor de vondst van het lichaam aangehouden. Hij zou in een verhoor zijn gebroken en daardoor de plaats waar hij het lichaam zou hebben verstopt hebben verraden. P. was in de nacht van de verdwijning op pad met een gestolen scooter. De recherche gaat ervan uit dat hij op dievenpad was.

Het exacte verloop van de avond is nog niet helemaal duidelijk. Justitie is bezig om de gebeurtenissen op chronologische volgorde in kaart te brengen.

Lichaam verstopt

Anne werd 13 oktober gevonden aan het Nulderpad in Zeewolde. Voor zij daar is neergelegd door haar moordenaar zou ze zijn verplaatst. Getuigen meldden op 11 oktober aan De Telegraaf dat verdachte P. een auto tot zijn beschikking had. In die auto is DNA aangetroffen van het slachtoffer. Dat stuk bewijsmateriaal was van doorslaggevend belang om P. onder druk te kunnen zetten in het verhoor.

De verdachte kwam eerder in beeld nadat op de jas van Anne forensisch materiaal is aangetroffen dat hem linkte aan de zaak. Zijn DNA stond in een databank waardoor hij direct in beeld kwam. De verdachte zat op het moment van de moord op Faber in een kliniek in Den Dolder voor een resocialisatietraject.