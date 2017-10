Vloer mogelijk onveilig; schoolgebouw dicht

Foto: Google Street View

ARNHEM - Het gebouw Leerpark Presikhaaf in Arnhem blijft in elk geval tot en met woensdag dicht. In het pand is voor de vloeren dezelfde betonconstructie gebruikt als in de ingestorte parkeergarage van Eindhoven Airport.

Zo'n 500 vmbo- en mbo-leerlingen maken gebruik van het gebouw aan de IJssellaan 89. Ze zijn ingelicht. Het is nog niet bekend waar ze naartoe moeten. Toine Schinkel, lid van het College van Bestuur van de Christelijke Onderwijs Groep: 'Wij zijn genoodzaakt om deze voor leerlingen en medewerkers vervelende beslissing te nemen, maar COG en gemeente Arnhem willen dat de leerlingen, studenten en medewerkers van Leerpark Presikhaaf geen enkel risico lopen.' De komende dagen wordt nader onderzoek gedaan door een gespecialiseerd bureau. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl