Schade aan pand door autobrand

ARNHEM - Een gebouw aan de Thomas a Kempislaan in Arnhem heeft in de nacht van donderdag op vrijdag schade opgelopen door een autobrand.

De brand in de auto werd rond 2.00 uur ontdekt. Omdat de auto naast een gebouw stond, schaalde de brandweer al snel op. De brandweer kon voorkomen dat het vuur naar het gebouw oversloeg, maar het heeft wel schade opgelopen.

Waardoor de auto in brand is gevlogen, is nog niet bekend. In Arnhem zijn de laatste maanden veel autobranden.