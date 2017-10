Derde supermarkt in dorpscentrum Wijchen

WIJCHEN - In het dorpscentrum van Wijchen komt een derde supermarkt. De gemeenteraad heeft zich daar duidelijk over uit gesproken in een door de gehele raad gedragen amendement. Daardoor komt er definitief geen nieuwe supermarkt op het parkeerterrein van het Europaplein of van de Bolster.

Het college had dit voorgesteld aan de raad, maar die maakte met het amendement een keihard statement naar de burgemeester en wethouders. De exacte locatie voor de derde supermarkt is nog niet bekend. Volgens Peter Gatzen van de PvdA 'zou het in het voormalige Jan Linders-pand kunnen, maar het kan ook op een andere plek komen.'

Sinds het pand van Jan Linders leegstaat, heeft Wijchen nog maar twee supermarkten in het centrum zitten. Het pand staat inmiddels als sinds 2013 leeg.

Wethouder ziet het belang ervan in

Wethouder Geert Gerrits gaf in zijn reactie aan de raad aan 'dat het belang van een derde supermarkt in het centrum wordt gezien. Elke locatie heeft zijn beperkingen en kansen. Maar we gaan voor een kwalitatieve hoogwaardige ontwikkeling.'

Dit besluit betekent niet dat er in Wijchen-Zuid geen tweede supermarkt zou kunnen komen. 'Het kernwinkelgebied in het centrum en winkelcentrum Zuiderpoort hebben in de zin van supermarkten niks met elkaar te maken', liet Esther Dauphin van D66 nog eens haarfijn weten.