Na vijf jaar praten straks een nieuw zwembad in Zaltbommel

ZALTBOMMEL - Een mijlpaal, zo werd het besluit voor de bouw van een nieuw zwembad in Zaltbommel donderdagavond genoemd. Na vijf jaar plannen bedenken en gesprekken met buurgemeente Maasdriel, ligt er nu een raadsbesluit om een zwembad te bouwen in Zaltbommel.

Maasdriel heeft nog een eigen zwembad en voelde daarom niets voor samenwerking. Het nieuwe zwembad komt nu aan de Oude Bosscheweg in Zaltbommel en dat plan is uiteindelijk betaalbaar geworden door het bad te combineren met een sporthal.

De nieuwe accommodatie gaat ook gebruikt worden door het naastgelegen Cambium College en de nieuwbouw van scholengemeenschap Gomarus in Zaltbommel.

Voor het bad en de sporthal is een budget beschikbaar van ruim 12 miljoen euro. Wethouder Han Looijen hoopt dat er begin 2019 in het nieuwe zwembad gezwommen kan worden. Het huidige zwembad Aquamarijn is eigenlijk al afgeschreven, maar de gemeente probeert het voorlopig nog open te houden.