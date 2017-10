Plan voor gemeenschappelijke afvalcontainers Doesburg uitgesteld

DOESBURG - Het plan voor gemeenschappelijke afvalcontainers in de gemeente Doesburg is op de lange baan geschoven. Een motie daartoe van SP, D66, GroenLinks en de PvdA kreeg donderdagavond een meerderheid in de raad.

PvdA-fractievoorzitter Karel Gerritsen: 'Hoewel de wethouder aan het begin van de raadsvergadering de problemen onderkende en verandering beloofde, hebben we de motie toch doorgezet. Er was zoveel onrust in de buitenwijken dat we het niet konden maken om het niet in te dienen.'

Niet genoeg containers

In de binnenstad van Doesburg gebeurt het al: zelf met de zak restafval naar de afvalcontainer lopen. In de rest van de plaats moet dit plan nu ook worden uitgerold, maar inwoners vinden dat er niet genoeg containers zijn. Ze moeten daardoor een stuk lopen met hun zak afval, en niet iedereen kan dat.

Gerritsen: 'Wij willen niet af van het plan, want daar zijn we dik tevreden over, maar we willen dat een 150 meter-norm wordt gehandhaafd.' Het containerplan staat nu enige maanden stil, zodat alle 'knelpunten' kunnen worden uitgewerkt, legt de fractievoorzitter uit.

