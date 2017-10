NEC loot PEC Zwolle in de beker

NIJMEGEN - NEC treft in de achtste finales van de KNVB-beker PEC Zwolle uit.

De wedstrijd in Zwolle wordt gespeeld in de week van 19 december, vrijwel zeker ook op die datum. De Nijmegenaren kwamen zo ver nadat Emmen en Achilles'29 zijn uitgeschakeld. PEC is in de beker wel een angstgegner voor NEC. In 2014 verloren de Nijmegenaren in de halve finales met 2-1 van PEC en in 2008 schakelde PEC NEC uit in De Goffert. In de competitie kon NEC al zeven keer op rij niet meer winnen van de ploeg uit Zwolle. Ted van de Pavert en Anass Achahbar worden gehuurd van PEC en ook Calvin Verdonk speelde vorig seizoen in Zwolle.

Alle andere Gelderse clubs zijn al uitgeschakeld. Bekerhouder Vitesse beleefde in de eerste ronde een blamage tegen hoofdklasser AVV Swift en De Graafschap ging af tegen twee divisionist Kozakken Boys.