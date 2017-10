Een van de zuinigste auto's mag straks het centrum van Arnhem niet meer in

Precies dat is het verhaal van Wim Evengroen uit Heveadorp, gemeente Renkum.

Het college van Arnhem wil niet meer dat dieselauto's van voor 2004 de binnenstad inkomen. Hoewel Evengroens zuinige én schone Audi A2 uit 2002 te oud is, valt hij wel binnen de twintig schoonste auto's van dit moment, zegt hij.

Voldoet aan hoogste eisen

'Mijn auto rijdt 3 liter op 100 kilometer en heeft dus een lage CO2-uitstoot. In Duitsland kan ik elke stad in met de hoogste milieu-eisen, en in Arnhem mag ik straks de stad niet meer in.' Doet hij dat toch, dan riskeert hij een boete.

Evergroen zegt er alles aan te doen om het besluit aan te vechten. 'Ik kan me voorstellen dat ze vervuilende diesels niet meer in de binnenstad willen hebben, maar het is een beetje bijzonder om dan een bouwjaar als maatstaf te nemen en niet de CO2-uitstoot.'

Grondig bestuderen

Maar waarom 2004? Uit een rondgang door Omroep Gelderland langs verschillende Arnhemse partijen, blijkt schone lucht het voornaamste argument. CDA'er Udo Kelderman zegt: 'Je moet ergens beginnen. Als dit een logische grens is, moet je hem hier trekken. Wie weet passen we het in de toekomst aan.'

Sabine Andeweg namens D66: 'Wij zijn voor schone lucht. Naar details moet je me nu niet vragen. We gaan het plan nog grondig bestuderen.' SP'er Jurgen Elfrink noemt het besluit arbitrair. 'Maar het is duidelijk dat er iets moet gebeuren. In het Arnhemse centrum is de lucht veel te vies. Daar moet iets aan gebeuren. Daarom is dit besluit legitiem.'

