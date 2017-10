IJssel 'vernieuwd' en klaar voor de toekomst

WELSUM - Het duurde ruim zeven jaar, maar de rivier de IJssel kan er de komende tijd weer tegenaan. De werkzaamheden rond de rivier worden deze vrijdag afgerond.

Het project Kaderrichtlijn Water IJssel komt daarmee teneinde. Samen met Staatsbosbeheer en grondeigenaren is gewerkt aan het graven van elf nevengeulen en het verbeteren van de oevers van de IJssel tussen Dieren en Kampen.

In totaal beslaat het project 25 kilometer. De oplevering van de werkzaamheden is openbaar. Geïnteresseerden mogen van 10.15 uur tot 12.15 uur langskomen bij Eet Tapperij Bijsterbosch aan de IJsseldijk in Welsum, net over de grens in Overijssel (vlak bij Epe).