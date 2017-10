Stadstekenaar over verwoestende brand: 'Het ruimt lekker op'

Elske Berndes heet ze. Grafisch ontwerpster. Haar atelier zat in een gebouw aan de Groesbeekseweg in Nijmegen. Zat, want op 1 januari vloog het gebouw in brand en ging vrijwel geheel verloren.

'Alsof er een deel van jezelf afbrandt'

Dertig jaar werk van de kunstenaar ging in rook op. Bijna vier jaar later is die enorme klap nog steeds voelbaar. Elske zit te tekenen in de bibliotheek in het centrum. Ze slaakt een diepe zucht. 'Het is net alsof er een deel van jezelf afbrandt', schetst ze het gevoel dat ze had toen ze naar haar brandende atelier stond te kijken. 'Het heeft me behoorlijk wat tijd gekost om daar een beetje mee te leren leven.'

Daar zat ze dan. Zonder atelier, aan haar keukentafel, met wit papier en merkstiften. 'Uit nood geboren', stelt ze nuchter vast. 'Als je niks meer hebt, dan begin je gewoon weer heel eenvoudig. En wat heb je? Wit papier en een stift.'

'Kan er nu om lachen'

'Je moet gewoon doorwerken. Doortekenen. Gewoon weer opnieuw beginnen. Het leert je heel erg omgaan met vergankelijkheid. Nu kan ik er wel om lachen. Zeg: het ruimt lekker op. Het leert je heel erg relativeren.'

Elk nadeel heeft z'n voordeel, zegt ze zelf. Die eenvoudige merkstift blijkt uitermate geschikt voor haar nieuwe werk als eerste stadstekenaar van Nijmegen. Ze wil graag dat de inwoners van de stad haar via sociale media aan onderwerpen helpen.

Nieuw konijnenhok tekenen

'We hebben een straatfeest, of: mijn oma is 95 geworden of: ik heb een nieuw konijnenhok, of eh...weet ik veel. En dat ik kom tekenen. Alles kan een onderwerp zijn. Het is niet alleen de Sint Stevenskerk natuurlijk. Of de Waalbrug.'

Elske wijst naar de tekening voor zich op de tafel in de bibliotheek: 'Ik zit nu een fietsenhok te tekenen hier in de stad. Juist dat soort hele simpele dingen, daar vind ik heel veel schoonheid in zitten. Je kan wel groots en meeslepend willen leven, maar uiteindelijk ben je toch gewoon bezig met de was ophangen.'

