Nijmeegse ondernemer mag terug de Kamer in: 'Uiteraard heb ik er zin in'

NIJMEGEN - Hij moest de Kamer even uit, nadat de VVD bij de laatste verkiezingen van 41 naar 33 zetels ging, maar komende week maakt Hayke Veldman zijn rentree. De Nijmegenaar, nummer 39 bij de rechtsliberalen, trekt weer naar Den Haag.

Nu een aantal VVD'ers vanuit de Kamer plaatsneemt in het kabinet, is er ruimte voor vers bloed. Of in dit geval: een terugkeer van Nijmegenaar Veldman. Dinsdag gaat hij dus opnieuw aan de slag als Kamerlid.

Bedrijfje afstoffen

'Het is pas officieel wanneer ik beëdigd ben,' reageert Veldman tegenover Omroep Gelderland Hij vertrok zeven maanden geleden uit Den Haag, sinds de verkiezingsuitslag bekend was. 'Maar ik was al die tijd wel betrokken bij de fractie, omdat ik een van de eersten in lijn was om Kamerleden op te volgen als zij vertrekken.'

En wat deed Veldman voor de rest van de tijd? 'In de laatste maanden stofte ik mijn bedrijfje af, ik werkte als zelfstandig adviseur en dat werk heb ik weer opgepakt.' Op de vraag of hij ook wachtgeld kreeg in die periode - iets waar ex-Kamerleden recht op hebben - antwoordt hij lachend: 'Ja, daar had ik recht op, maar dat is allemaal netjes verrekend met de inkomsten van mijn bedrijf.'

Gelderland in de Kamer

Veldman verzekert dat hij zich ook zal inzetten voor Gelderland. 'Knelpunten wat betreft mobiliteit zal ik aankaarten. Verder blijf ik kritisch volgen of het regeerakkoord goed wordt uitgevoerd en zal ik verdergaan met het initiatiefwetsvoorstel waar ik mee bezig was: gemeenten verplichten de rioolheffing en de afvalstoffenheffing niet alleen neer te leggen bij woningeigenaren.'

En dan resteert natuurlijk de vraag of Veldman er een beetje zin in heeft. 'Uiteraard!' reageert hij. 'Op dinsdag, woensdag en donderdag, de vergaderdagen, zal ik in Den Haag zijn. Op maandag, vrijdag en zaterdag is er ook van alles te doen, maar op zondag ben ik dan gewoon thuis in Nijmegen.'