Gastvrouw Nikki Prein ontvangt Pluim

KILDER - Gastvrouw Nikki Prein uit Kilder heeft donderdagavond een Pluim van de burgemeester Peter de Baat ontvangen. De studente van het Graafschap College deed mee aan de Worlds Skills in Abu Dhabi.

De Kilderse studente won de eerste prijs van de Skills The Finals, een nationaal kampioenschap voor mbo-beroepen. Met haar nationale titel op zak is ze vervolgens naar Abu Dhabi gegaan om Nederland te vertegenwoordigen tijdens de World Skills. De Montferlandse eindigde daar op de 22e plaats.



Prein ontvangt de Pluim van de burgemeester, omdat zij volgens de gemeente extra waardering verdient voor haar prestaties. De jury noemde haar een echte horecatopper, zo werkt ze onder meer in het sterrenrestaurant De Librije in Zwolle.



Foto: REGIO8