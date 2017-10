Man ernstig gewond na trap van paard

AALTEN - Een man is donderdag aan het Rademakersbroek bij Varsseveld ernstig gewond geraakt nadat hij een trap kreeg van een paard. Het slachtoffer is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht.

Voordat de man geholpen kon worden, moesten eerst de paarden uit de wei gehaald worden. Omdat de traumahelikopter in een ander weiland stond, is de man met de ambulance naar de helikopter gebracht, waarna hij naar het ziekenhuis in Nijmegen gevlogen is.

Het is niet bekend hoe hij eraan toe is.