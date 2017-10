Zwaargewonde bij ongeluk op A325, weg voorlopig dicht

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Op de A325 ter hoogte van Lent zijn in de avondspits twee auto's op elkaar gebotst. Daarbij is een persoon zwaargewond geraakt. Zeker een andere betrokkene is behandeld in de ambulance.

Waarschijnlijk is de ene auto door de middenberm geschoten en frontaal op de andere auto gebotst. De zwaargewonde zat in de auto die door de middenberm vloog. Kijk hier naar beelden van de crash. Tekst loopt verder onder tekst: De weg is vanaf Nijmegen helemaal afgesloten. Naar de stad toe is een rijstrook vrij. De Verkeersinformatiedienst denkt dat de weg pas rond 21.30 uur weer vrij is.