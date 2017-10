Dj Marius haalt ruim 1100 euro op met wereldrecordpoging

ARNHEM - De wereldrecordpoging non-stop radiomaken van dj Marius in Arnhem heeft exact 1.113,21 euro opgeleverd. Het geld gaat naar Stichting Spieren voor Spieren. De recordpoging ging uiteindelijk de mist in door meerdere oorzaken, zegt dj Marius tegen Omroep Gelderland.

Ondanks de mislukking kijkt Marius Smit tevreden terug op de recordpoging, die werd gehouden in het Arnhemse winkelcentrum Presikhaaf. 'Het was een mooie ervaring en we hebben een fijn bedrag opgehaald', zegt Marius. Hij had gerekend op 1000 euro voor het goede doel en dat is ruimschoots gelukt.

Aanslag op je lichaam

De recordpoging mislukte onder meer door de temperatuurverschillen in de studio, die half buiten en half binnen stond. 'De temperatuurverschillen tussen dag en nacht zijn een aanslag op je lichaam. Het plan was eerst om een studio binnenshuis te hebben, maar dat ging niet door.'

Na afloop had Marius nog contact met Giel Beelen, de huidige recordhouder. 'Hij was ook erg positief over wat we hebben neergezet. Hij zei ook dat zoiets echt een aanslag op je lichaam is. Als je gekke dingen zoals vlekken begint te zien, gaat het gewoon niet goed met je. Je moet wel je geestelijke en lichamelijke gezondheid in de gaten houden.'

Om het record van Beelen te verbreken moest dj Marius meer dan 198 uur non-stop radiomaken. Het doel was 200 uur, maar na 173 uur hield het feest op.

