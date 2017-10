5500 handtekeningen voor financiële hulp aan pluimveehouders

Foto: Omroep Gelderland

BARNEVELD - De handtekeningenactie om getroffen pluimveebedrijven overheidssteun te geven na de fipronilcrisis is over de helft. Initiatiefnemers van de petitie vinden dat de overheid te weinig doet om boeren in kwestie bij te staan in deze moeilijke tijd.

De petitie werd gestart door Gea van Maanen uit Lunteren, dochter van een pluimveehouder die het moeilijk heeft. Ze heeft met haar petitie voor een noodfonds inmiddels ruim 5500 handtekeningen verzameld. Als de actie de grens van 10.000 handtekeningen is gepasseerd, zal de petitie worden aangeboden aan het nieuwe kabinet. De voormalig minister en staatssecretaris van Economische Zaken lieten eerder weten dat er geen noodfonds komt. Van Maanen hoopt dat de overheid desondanks toch iets kan betekenen. Ook de Nederlandse Vereniging van Pluimveehouders laat weten de actie 'van harte te steunen'. Zie ook: Barnevelders in actie voor getroffen pluimveehouders

