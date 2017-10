Voorstanders Zwarte Piet: 'Er werd met een ijzeren staaf geslagen'

De groep kwam naar voormalig kraakpand de Klinker in Nijmegen, tegenwoordig een cultuurhuis. Daar werd gesproken over Zwarte Piet en racisme. 'We wilden een tegengeluid laten horen, want Zwarte Piet is geen racistische karikatuur', aldus Van den Bergh.

Wat volgde was een 'handgemeen' en bekogeling met meel en water. Michel zegt er zelfs een hersenschudding aan over te hebben gehouden. Volgens Nazima Shaikh ligt het allemaal wat genuanceerder, zij was gastspreker tijdens de avond in het cultuurhuis.

Bekijk de reportage: (tekst gaat verder onder de video)

Wat is het probleem?

'Hun doel was om het te verstoren, en dat is godzijdank niet gelukt.' Shaikh vindt het jammer dat de discussie er anno 2017 nog is. 'Wat is het probleem als we dat zouden aanpassen? Als we rekening houden met de ander die zich gekwetst voelt.'

Positief punt is dat zowel Shaikh als Van den Bergh in gesprek willen.

Lees ook: Ongeregeldheden na zwartepietenbijeenkomst: geen aanhoudingen

Lees ook: 'Rake klappen' om Zwarte Piet in Nijmegen