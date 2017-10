Geen problemen met vloeren in Gelderse gebouwen

ARNHEM - Er lijken vooralsnog nergens in Gelderland problemen met gebouwen waarin een zogenaamde bekistingsplaatvloer zit van het merk BubbleDeck. Dat blijkt uit een inventarisatie van Omroep Gelderland.

Veel gebouwen zijn of worden onderzocht en daar komen voor zover bekend geen problemen naar voren. Van de gebouwen die nog onderzocht moeten worden is geen reden om aan te nemen dat deze niet veilig zijn. Van zeker 25 gebouwen in Gelderland is bekend dat er een bubbledeckvloer in zit.

Aanleiding voor de zorgen rond het gebruik van deze vloer is de ingestorte parkeergarage bij Eindhoven Airport. De vloer kwam in mei naar beneden toen de garage nog in aanbouw was.

In het onderzoeksrapport hierover werd als waarschijnlijke oorzaak gewezen naar de verbindingsconstructie van de bubbledeckvloer. Hoewel het rapport terughoudend is met definitieve conclusies riep minister Plasterk gemeenten onlangs wel op om een inventarisatie te maken van gebouwen waar mogelijk problemen met de vloerconstructie kunnen zijn.

Gebouwen hebben zich bewezen

Het soort gebouwen waarin de vloer in Gelderland is toegepast is zeer uiteenlopend. Van kleine gebouwen zoals een deel van een depot van een museum of een modezaak, tot grotere gebouwen zoals scholen, de waterschappen Rivierenland en Rijn en IJssel en een groot kantoorgebouw van de belastingdienst in Apeldoorn.

Deze laatste valt onder het beheer van het Rijksvastgoedbedrijf dat meerdere panden met de veel besproken vloer in Gelderland heeft. 'De situatie van de ingestorte parkeergarage in Eindhoven was zeer specifiek. Bijvoorbeeld met weinig steunpilaren', zegt Frank Wassenaar van het Rijksvastgoedbedrijf.

'De andere gebouwen waar de bubbledeckvloeren in liggen of andere bekistingsplaatvloeren die een variant zijn op bubbledeck, staan allemaal al langer en hebben zich geschikt bewezen. Daarom kan het huidig gebruik ook gehandhaafd worden. We adviseren wel om vloeren niet opeens veel zwaarder te gaan belasten totdat ze verder zijn onderzocht.'

Onderzoek voor de zekerheid

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft in alle gebouwen al een eerste onderzoek uitgevoerd. Op basis daarvan is duidelijk dat er geen urgente veiligheidsrisico's zijn of dat gebouwen niet meer gebruikt mogen worden.

Zo'n eerste controle is ook bij bijna alle andere panden is uitgevoerd. En net als bij veel andere gebouwen volgt er nog een uitgebreider onderzoek dat vooral voor de zekerheid wordt uitgevoerd. Bij een aantal Gelderse gebouwen is dit onderzoek al gestart. Bij anderen laat dit nog op zich wachten of duurt het lopende onderzoek wel enkele weken.

Onjuistheden

Volgens Rob Plug varen vooral de onderzoeksbureaus wel bij de situatie. Hij is de directeur en eigenaar van bubbledeckvloeren uit Leiden. Plug is al tijdenlang bijna dag en nacht met de zaak bezig. Hij vindt dat er veel onjuistheden worden genoemd.

'Alles wordt op één hoop gegooid. Zo gaat de situatie in Eindhoven om te beginnen om de verbinding van de vloerdelen en niet om de vloerdelen zelf', legt Plug uit. 'Verder wordt er alleen maar over bubbledeckvloeren gesproken. Maar als onze bekistingsplaatvloer niet deugt, dan moeten anderen ook worden onderzocht, want er zijn veel afgeleiden van ons oorspronkelijke product.'

De directeur heeft geen enkele twijfel over bubbledeck. Ze passen de vloer al twintig jaar toe en volgens Plug ligt er alleen in Nederland al meer dan drie miljoen vierkante meter van. Nooit eerder zouden er problemen zijn geweest zoals in Eindhoven.

Geen dwingende maatregel

Plug is terughoudend in het noemen van wat hij ziet als mogelijke oorzaken van instorten van de garage in Eindhoven, ook in verband met rechtszaken die mogelijk nog volgen.

Hij heeft in ieder geval alle vertrouwen in zijn product en dat wordt volgens Plug ook nergens heel hard weerlegd. 'Er wordt wel in onze richting gewezen, maar er staat ook in het onderzoeksrapport dat er aan de waarschijnlijke oorzaken geen conclusies verbonden mogen worden. Verder is het een advíes van de overheid om de vloeren voor de zekerheid te laten controleren. Geen dwingende maatregel. Ik denk dat dat genoeg zegt.'