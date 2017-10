Agenten in Arnhem gaan uitgaanspubliek filmen

ARNHEM - Agenten in het Arnhemse uitgaansgebied gaan bij wijze van proef bodycams dragen. De politie hoopt dat overlast en geweldsincidenten bij het stappen daardoor afnemen.

De bodycams staan niet continu aan. Agenten mogen zelf bepalen wanneer ze de camera aanzetten. Ze moeten dat dan ook laten weten aan omstanders, tenzij dat door omstandigheden niet mogelijk is. De opnames met de bodycam worden ook bewaard.

Uit onderzoeken blijkt volgens de politie dat mensen die weten dat ze worden gefilmd, minder geneigd zijn om geweld te gebruiken. Deze proef moet uitwijzen of dat inderdaad het geval is. De testperiode is tot volgend jaar maart.

In onder meer Doetinchem wordt al de bodycam al langer gebruikt door agenten.

Zie ook: Politie gaat laveloze jongeren filmen