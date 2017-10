Facebookpagina Antivuurwerkverbod ontzettend populair: 'Het blijft traditie'

WAGENINGEN - De Facebookpagina 'Anti vuurwerkverbod' telt sinds kort 20.000 likes. En volgens mede-initiatiefnemer Ron Brinkman uit Wageningen is dit nog lang niet het einde. 'Mensen blijven hangen door de boodschap: behoud consumentenvuurwerk en de traditie zoals die nu zijn.'

Het verhaal start in 2012. Het Rotterdamse GroenLinks-raadslid Arno Bonte komt dat jaar met het Meldpunt Vuurwerkoverlast. Hier kunnen mensen overlast aangeven die zij ervaren van bijvoorbeeld harde knallen, te vroeg afgestoken vuurwerk en onveilige situaties op straat.

'Dat meldpunt is een wassen neus. Je kunt vanaf elke willekeurige postcode een melding maken. En je kunt meerdere meldingen doen vanaf één ip-adres. Als tegengeluid ben ik toen met een vriend de 'Anti vuurwerkverbod'-Facebookpagina begonnen.'

Misstanden over vuurwerk

Het duo wil met de pagina ook de misstanden over vuurwerk aan de kaak stellen. Zo denken veel mensen dat bushokjes en prullenbakken met vuurwerk opgeblazen kunnen worden.

'Met illegaal vuurwerk kan dat, ja. Maar niet met legaal spul Dat is hartstikke veilig. Mits er normaal mee om wordt gegaan, natuurlijk. Dat willen we ook uitleggen, op zowel onze Facebookpagina als de website www.vuurwerk-is-traditie.nl.'

Groot succes

Het initiatief blijkt een groot succes. Het aantal likes staat aan het einde van 2016 op 12.000. Nog voor Oud en Nieuw dit jaar is aangebroken, is de teller al gestegen tot ruim 20.400. 'Ook hebben we nu de beschikking over twee redacteuren.'

Toch wordt de roep om het verbod op consumentenverbod steeds groter. Zo vindt de Stichting Maatschappij en Veiligheid dat het veel te gevaarlijk is als consumenten zelf vuurwerk afsteken. Zij ziet meer in een door de gemeente georganiseerde vuurwerkshow.

Hier is Ron geen voorstander van. 'Het blijft traditie. En met een vuurwerkverbod worden de problemen niet aangepakt. Dan gaan juist meer mensen illegaal vuurwerk kopen. Daar ligt juist het probleem. Het illegaal verkopen van vuurwerk moet veel harder worden aangepakt.'

Vuurwerkvrijezones

Hij is wel voorstander van vuurwerkvrijezones. 'Bij kinderboerderijen, bejaardentehuizen et cetera is dat goed. Mensen die blind of half doof zijn, schrikken daarvan. Bij dat soort plekken moet geen vuurwerk afgestoken worden. Maar een algeheel vuurwerkverbod zie ik niet zitten. Daarvoor is het zelf afsteken veel te fascinerend.'

