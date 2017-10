Speciale kerkdienst voor 175-jarig orgel

DRUTEN - In de Ewalden kerk in Druten wordt zondag een bijzondere kerkdienst gehouden. Met de dienst wordt de verjaardag van het orgel in de kerk gevierd. 175 jaar geleden kon het muziekinstrument van de hand van de Brabantse orgelbouwer Franciscus Cornelis Smits voor het eerst worden bespeeld. De Drutense kerkgemeenschap moest destijds 3.000 gulden neertellen voor het kerkorgel.

Dat het orgel nog steeds dienstdoet in de katholieke kerk in Druten is bijzonder. Het kerkorgel was oorspronkelijk gebouwd voor een andere kerk in Druten, maar die kerk werd te klein.

In 1877 werd daarom de huidige Ewalden kerk geopend. Het barokke orgel was in die tijd op zijn minst uit de mode. Het orgel werd in de nieuwe kerk dan ook zoveel mogelijk weggestopt en alle versieringen werden verwijderd.

Granaatinslagen

Door beschietingen van de kerktoren in de Tweede Wereldoorlog raakte het orgel ook nog eens zwaar beschadigd. Tot aan de restauratie in de jaren zeventig produceerde het orgel daardoor bij sommige noten allerlei bijgeluiden.

'Ik zat als kleine jongen altijd te wachten tot de organist bepaalde toetsen moest aanslaan, want dan piepte en kraakte dat', herinnert parochiebestuurder Jan Dekkers zich.

Stille getuige

Na de restauratie kreeg het orgel weer de waardering die het verdient. Het instrument heeft een eigenzinnige klank. 'Rond en ingetogen met een donkere klankkleur', beschrijft organist en dirigent Ad Versteden.

In de afgelopen 175 jaar was het orgel stille getuige van de belangrijkste levensgebeurtenissen van veel Drutenaren. Zondag staat het zelf in het middelpunt van de belangstelling.