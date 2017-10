'Geweldig lieve' lijkschouwer (81) krijgt lintje bij afscheid

NIJMEGEN - Op hoge leeftijd actief, dat zijn wel meer mensen. Maar wat de 81-jarige Irma van den Broeck uit Nijmegen heeft gepresteerd, is wel heel bijzonder te noemen. De vrouw was tot vorige maand nog actief als forensisch arts en lijkschouwer. Donderdagavond werd ze bij haar afscheid door burgemeester Bruls benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Als lijkschouwer deed Van den Broeck onderzoek bij ieder niet-natuurlijk overlijden dat zich tijdens haar dienst aandiende. De taak van de lijkschouwer is om aan de hand van uitwendig onderzoek de doodsoorzaak vast te stellen. Meest in touw Van alle artsen was Irma van den Broeck het meeste in touw van alle collega's, zegt de gemeente. 'In haar manier van werken en haar professionaliteit steeg zij uit boven het gebruikelijke. Vooral haar empathisch vermogen, gecombineerd met haar passie voor het vak, maken haar uniek. Mevrouw van den Broeck staat bekend als een vakkundig arts en vooral als 'een geweldig lief mens, met het hart op de juiste plaats'.' Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl