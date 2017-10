De 89-jarige Dini hoefde geen wereldreis, ze had maar één simpele wens

'Ze dacht dat we alleen naar de weg gingen kijken,' vertelt Rudy Exterkate van de Stichting N18 Drone Projects. 'Maar we hebben met de aannemer geregeld dat we over de weg kunnen.'

Kijk hier een video over Dini's wens:

'Dit is wat ik altijd al wilde', zegt de Eibergse. 'Ik heb me afgevraagd of ik de nieuwe weg wel zou zien.' Dini is inmiddels 89 en wat minder mobiel. Ze loopt achter een rollator.

Dini (links) in de auto over de N18. Foto: Stichting N18 Drone Projects

Drone laat nieuw beeld N18 zien

Dat Dini minder mobiel is, weerhoudt haar er niet van nog gewoon de hort op te gaan. Want op deze bijzondere dag kon het immers. Alles was voor haar geregeld. Ze geniet zichtbaar als ze als kers op de taart ook nog mag vliegen met een drone.

'Ik heb zo'n ding wel eens op tv gezien, maar nooit in het echt', lacht Dini. Eerst kijkt ze toe hoe Rudy Exterkate het vliegende voorwerp bedient. 'Jeetje, dat je dat allemaal op dit scherm kunt zien' verwondert ze zich over de techniek. 'Wilt u het nu zelf eens proberen?' vraagt Rudy.

Wat vertwijfeld pakt ze heel dapper het grote witte bedieningspaneel in de handen. 'En nu?' vraagt de 89-jarige. 'Gewoon naar links en dan naar achteren', instrueert de man naast haar.

Dini Schäperclaus bedient voor het eerst in haar leven een drone. Foto: Omroep Gelderland

'Geweldig!'

Het duurt even maar dan heeft Dini de vaart er in. 'Oh jee, wat gaat ie snel! Ik kan nu tegen mijn kinderen zeggen dat ik dit gedaan heb. En dat vind ik toch wel leuk'.

Voor Dini Schäperclaus is een wens uitgekomen. 'Het was echt een hele mooie dag, echt geweldig in één woord!'

'Daar doe je het toch voor?'

De Stichting N18 Drone Projects maakt verschillende filmpjes van de bouw. Rudy: 'Ze zijn nu te zien op onze diverse social mediakanalen. We willen vaker dit soort dingen doen.

'Komende maand gaan we in Enschede naar een revalidatiecentrum en geven daar een presentatie over de bouw van de N18. Er zijn zoveel mensen die niet even kunnen komen kijken en als je het gezicht van mevrouw ziet... daar doe je het toch voor?'

De stichting wil de komende weken kijken of er meer revalidatie- en verpleeginstellingen zijn waar belangstelling is voor beelden van de nieuwe N18.