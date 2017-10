Zenuwen nemen toe bij Frans Duijts, vanavond groot concert in Amsterdam

Django, Peter en de Tielse Frans Duijts kennen elkaar vanuit het vak en zijn al jaren grote vrienden. De volkszangers waren samen te zien in een tv-programma. Door die samenwerking besloten ze samen een album te maken en het podium op te gaan, onder de naam Echte vrienden.

Na maanden van voorbereiding is het vanavond dan zover. Bij zo'n groot optreden horen natuurlijk ook wat spanningen. 'Er staan straks 5000 mensen voor je neus. We zingen ook nieuwe liedjes die we niet live hebben gedaan dus dat is altijd spannend', vertelde Duijts in het Omroep Gelderland-programma UIT met Esther.

'Andere twee zijn meer van de gezelligheid'

Voor zo'n concert moet je wel fit zijn en daarom was Frans de afgelopen maanden uren in de sportschool te vinden. 'Het is een show van ruim vier uur dus je bent echt vier uur aan het knallen. Ik wil er niet hijgend bijstaan na drie nummers. Die andere twee zijn niet zo van het sporten. Zij zijn meer van de gezelligheid.'

Bekijk hier de training van Frans in de sportschool (tekst gaat verder onder de video)

Tijdens het concert in AFAS Live brengen de drie mannen hun meest bekende repertoire en liedjes van hun gezamenlijke album, maar er zijn ook medleys van Willy Alberti en André Hazes.

GelreDome of Arena

Als het aan Frans ligt, blijft het niet bij de concertzaal in Amsterdam. Hij heeft nog een grotere droom: 'Denk aan GelreDome of de Arena. Ik hoop daar binnen nu en vijf jaar te staan.'

Bekijk hier beelden van de repetitie van de drie mannen:

