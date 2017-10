Boe! dit zijn de griezeligste uittips voor het Halloween-weekend van Esther

ARNHEM - Ben je helemaal gek van griezelen, horrorfilms en spooktochten. Dan is dit echt jouw weekend. Ook in Gelderland is Halloween inmiddels een traditie. Er is dus genoeg uit te spoken dit weekend.

Op verschillende plekken kun je jagen op zombies, spoken en geesten tijdens griezeltochten. In de smalle paadjes van de Tuinen van Appeltern hebben spoken, heksen en andere wezens zich verstopt tussen de hoge hagen om je de stuipen op het lijf te jagen.

In de koepelgevangenis in Arnhem kan je achterna gezeten worden door Chucky. Drie spookhuizen zijn er gebouwd in de thema´s van de films: Chucky, IT en Saw. Ook in Nijmegen wordt er flink gespookt. Daar is in de Laserloods een spookhuis gemaakt dat gebaseerd is op de kernramp van Tsjernobyl in 1986.

Kindvriendelijke horror

Ook voor kinderen is er veel te doen dit weekend. Zo zijn er in de dorpen Epe en Heerde speciale speurtochten, waarbij de kinderen op zoek gaan naar de griezels in het dorp. In Eibergen mogen kinderen zaterdagavond in hun engste pakje en met hun lampion langs de verschillende winkels voor 'Trick or Treat'. De kinderboerderij in Rheden heeft een speciale spooktocht uitgezet door hun weilanden.

Griezelen in de pretparken

Ook de pretparken in Gelderland springen in op de hype van Halloween. Zo pakt het de Julianatoren in Apeldoorn uit met een strodoolhof met echte griezels en een groot loopspookhuis. Ook in het Land van Jan Klaassen lopen er griezels rond en worden er spannende verhalen vertelt. En in het Dolfinarium kun je Halloween vieren met Wally de Walrus.

Horrornacht in de bios

Een echte horrorfilm kijken in dit weekend kan natuurlijk ontbreken. In veel bioscopen zijn dan ook zaterdagavond en nacht de spannendste films te zien. Deze drie films kan je zien in de meeste bioscopen in Gelderland:

Jigsaw: Wanneer er door de hele stad lichamen opduiken, elk op een gruwelijke manier om het leven gebracht, wijzen alle sporen naar de overleden moordenaar John Kramer.

Leatherface: Een gewelddadige tiener groeit uit tot de moordende psychopaat Leatherface. De jongen ontsnapt uit een psychiatrisch ziekenhuis en ontvoert een jonge verpleegster. Onderweg worden ze achtervolgd door een eveneens gestoorde agent die uit is op wraak.

The Autopsy of Jane Doe: Tommy en Austin Tilden zijn vader en zoon en beiden lijkschouwer. Ze worden belast met de autopsie van een jonge, onbekende vrouw. Wanneer Tommy en Austin de autopsie verrichten beginnen er bovennatuurlijke gebeurtenissen plaats te vinden in het mortuarium.