ARNHEM - Echte Vrienden in concert. Frans Duijts treedt vrijdag 27 oktober samen met Peter Beense en Django Wagner op in AFAS live.

De mannen bezingen hun liefde voor muziek, bijzondere vriendschappen en het plezier in het leven. De komende weken trekken de volkszangers het land in om hun fans persoonlijk te ontmoeten tijdens optredens. Esther ging op stap met Frans Duijts, kreeg een training in de sportschool met hem en zocht hem op tijdens de repetitie met de vrienden in Purmerend.