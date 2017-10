Ineke Hans Meubelontwerpster

ARNHEM - Meubelontwerpster Ineke Hans heeft haar roots in Gelderland, maar reist vooral naar Londen en Berlijn en daar blijft het niet bij, want momenteel heeft ze zelfs een expositie in Wenen.

Tot 12 november is de expositie in Wenen 'was ist loos" te zien, genoemd naar de Weense architect Alfred Loos.

Het werk van Ineke is ook dichter bij huis te bekijken, ze ontwierp de boom van het Cito gebouw Arnhem. De boom staat voor groei van intelligentie en de stoelen boven op het dak zijn ook van haar. hand. En voor het mooiste uitzicht over Arnhem kun je bij Museum Arnhem terecht op de door haar ontworpen stoeltjes buiten in de tuin. Voor meer informatie over de expositie in Wenenhttp://www.kunsthallewien.at/#/de/meta/presse/ineke-hans-was-ist-loos-pressebilder