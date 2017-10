De uittips van Esther: griezelen, jazz en zandsculpturen

ARNHEM - Het is weekend! Weer of geen weer, je kunt er gewoon weer lekker op uit. Er is van alles te doen in onze provincie en dit zijn onze tips.

Jazz in Zutphen

Ben je gek op jazz, ga dan dit weekend naar Zutphen. Voor de tweede keer wordt daar het festival Jazz and So georganiseerd. Het hele weekend zijn verschillende optredens in de stad. En zondag is er een muzikale kroegentocht waarbij je van locatie naar locatie kunt hoppen en zo van verschillende jazzstijlen kan genieten.

Nog één weekend zandsculpturen

Dit weekend is je laatste kans om het Zandsculpturenfestijn in Garderen te bezoeken. Tientallen kunstenaars hebben kunstwerken van zand gemaakt. Het thema dit jaar is ‘Erop uit in eigen land’.

Griezelen in het Halloween-weekend

Op verschillende plekken in de provincie kun je de komende dagen griezelen vanwege Halloween. Zo worden er halloweenavonden georganiseerd in Heerde, Eibergen en Rheden. Zaterdag word je de stuipen op het lijf gejaagd in de smalle paadjes van de Tuinen van Appeltern. Kijk voor het hele overzicht van griezeluitjes hier.

Gelredag in Beekbergen

Zaterdag nemen de Ridders van Gelre je mee naar één van de belangrijkste plekken van het middeleeuwse Gelderland: de Engelanderholt bij Beekbergen. Op deze schitterende plek, midden in de natuur, kwam de hertog van Gelre met zijn edellieden samen om recht te spreken. Van 10.00 tot 12.00 uur ontvangen ze je in het dit mooie gebied van Geldersch Landschap & Kasteelen voor een historische ontdekkingstocht door de natuur.

Scandinavië-XL in Nijkerk

Scandinavië-fans kunnen zich een weekend lang onderdompelen in hun favoriete landen op het evenement Scandinavië-XL in Nijkerk. Twee dagen lang komen alle facetten van de noord-Europese landen aan bod. Denk aan mode, interieur, outdoor, design, bijzondere reizen, sieraden en culinaire producten.