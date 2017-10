Ook Wezep komt in actie tegen laagvliegroutes

WEZEP - Inwoners van Wezep komen nu toch in actie tegen de laagvliegroutes van Lelystad Airport die pal over het dorp dreigen te gaan lopen. Werd er de afgelopen weken volop actiegevoerd op verschillende plaatsen op de Veluwe, in Wezep bleef het opmerkelijk stil terwijl uit recente berekeningen blijkt dat het dorp mogelijk de grootste overlast gaat ondervinden.

Een brainstormbijeenkomst in het dorpshuis in Wezep donderdagmiddag moet verschillende acties opleveren om inwoners van het dorp en het naastliggende Hattemerbroek wakker te schudden. Dat is nodig om zoveel mogelijk zogeheten internetconsultaties in te dienen bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

'Laten we met een oud Lancestervliegtuig rondjes over Wezep vliegen om zo inwoners bewust te maken van het geluid', wordt door een inwoner als idee geopperd. Een ander idee is om bekende Oldebroekers op te laten treden in actualiteitenrubrieken om zo het probleem voor Wezep onder de aandacht te brengen. Zeventien mensen zijn er op de bijeenkomst afgekomen. Een aantal waar de mensen van actiegroep Hoog over Wezep heel blij mee zijn, omdat de bijeenkomst zeer laat was aangekondigd.

Luister naar de bijdrage van verslaggever Maaike de Glee:

Acties

De beste vier ideeën worden nog deze week uitgewerkt en moeten nog volgende week tot concrete acties leiden. Zo wordt geprobeerd om alsnog een grote informatiebijeenkomst voor de inwoners van het dorp te organiseren, die is in de gemeente nog niet geweest.

'De reden dat we nu zo laat in actie komen, komt doordat we zo laat door het ministerie zijn geïnformeerd. Pas uit recente berekeningen bleek dat we hier in Wezep en omliggende dorpen de meeste overlast van de opstijgende vliegroute vanaf Lelystad krijgen', zegt een boze Gerard Buursen. 'Maar ik blijf rustig.'

Buursen heeft al verschillende brieven naar het ministerie gestuurd, maar hij heeft nog steeds geen enkel antwoord ontvangen. 'Het lijkt wel alsof het ministerie er is voor de luchtvaart en niet voor de burgers.'

'Herrie maken rond kinderbedtijd'

Ook wordt een plan om met een geluidsinstallatie rond zeven uur 's avonds, kinderbedtijd, door de straten van Wezep te rijden. 'Dit staat ons als we niets doen, over een paar jaar, elke dag om de paar minuten te wachten', zegt Huub Verberk die dit plan verder gaat uitwerken.