Pinksterkerk door het stof in ontuchtzaak

House of Heroes - Screenshot YouTube

NIJKERK - De leiding van pinkstergemeente House of Heroes in Nijkerk vindt dat ze eerder aangifte had moeten doen nadat melding werd gemaakt van ontucht. Een jonge vrouw zou jarenlang zijn misbruikt, tussen haar 15de en 21ste. De zaak kwam deze week in de publiciteit.

De Correspondent schreef deze week een uitgebreid verhaal over de zaak. De 38-jarige voorganger Michael D. wordt verdacht van het misbruiken van zijn pleegdochter. Hij deed ook kinderwerk in de kerk. Dinsdag zou de rechter een uitspraak doen tegen de voorganger. Dat werd uitgesteld, omdat de rechter meer onderzoek wil doen naar de geestesgesteldheid van de verdachte. Tegen hem is veertien maanden cel geëist en circa 27.000 euro schadevergoeding. De oudstenraad (de dagelijkse leiding van de kerk) had het 'sterk grensoverschrijdend gedrag’ zelf waargenomen. Daarna werden gesprekken met D., zijn vrouw en het slachtoffer opgenomen. De audio-opnames gingen naar de politie en D. mocht geen taken meer doen in de gemeente. 'Geen enkel gevaar' Het slachtoffer deed uiteindelijk zelf aangifte. 'Wij hadden het initiatief moeten nemen om aangifte te doen', schrijft de oudstenraad van House of Heroes vandaag. De oudsten zeggen verder dat de kinderen in de kerk voor zover zij weten nooit in gevaar zijn geweest. 'Het is binnen House of Heroes de regel dat een kinderwerker nooit alleen met kinderen mag zijn en dat is dan ook niet gebeurd.' Zie ook: de hele verklaring van House of Heroes Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl