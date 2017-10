Elektriciteitshuisje in Culemborg

ARNHEM - Eén keer met je ogen knipperen en je bent er voorbij. En dat is jammer, want het verdient meer aandacht. Het staat een beetje verscholen tussen twee huizen aan één van de toegangswegen richting het centrum van Culemborg. Een nutsgebouw; schakelhuis van de Provinciale Geldersche Energie Maatschappij.

Rond 1925 gebouwd door de huis-architect uit die jaren Henk Fels. Hij tekende in die tijd voor meer gebouwen van de PGEM.

De functie was eenvoudig: zorgen dat de electriciteit die van de energiecentrale kwam, op een goede manier in de huizen belandde. Daar was toen een behoorlijk groot gebouw voor nodig. En er werd eer in gelegd om daar dan ook een bijzonder gebouw van te maken; waar een eenvoudig bouwsel van vier muren, een deur en een dak eigenlijk ruim voldoende was geweest. En het wordt nog steeds gebruikt. Netbeheerder Liander houdt dat stukje energie-geschiedenis in ere.