Daryl van Mieghem: De Graafschap aan stand verplicht bovenin mee te draaien

DOETINCHEM - Daryl van Mieghem put vertrouwen uit de vorige thuiswedstrijd van De Graafschap. 'Toen hebben we laten zien dat we veel kwaliteit hebben.'

De vleugelspits heeft zin in de clash met Fortuna Sittard die waarschijnlijk voor een zeer goed gevulde Vijverberg wordt gespeeld. 'Een mooie wedstrijd natuurlijk tegen een sterke tegenstander. We hebben er veel zin in om in die mooie sfeer te spelen.'

De vonken vlogen er in fases vanaf tijdens de training bij SVDW in Doetinchem. 'Misschien gaat dat dan toch onbewust zo. Je wil natuurlijk altijd scherp trainen. Maar we hebben veel plezier, werken hard. En we weten dat Fortuna gevaarlijk is in de omschakeling. Ze hebben een aantal handige voetballers en kunnen de periodetitel winnen. Dat zegt genoeg.'

Instelling

Van Mieghem weet dat De Graafschap goede zaken kan doen de komende weken tegen Fortuna, Jong Ajax en NEC. 'Wij willen aansluiten bij de bovenste plaatsen, daar hebben we nu de kansen voor. Ik vind ook dat we dat aan ons zelf verplicht zijn. We hebben kwaliteiten, dat heb je kunnen zien tegen Go Ahead Eagles. Als we met dezelfde instelling het veld opkomen, heb ik vertrouwen.'

Onbewust harder

De Graafschap verloor pas één keer, maar speelde ook zes keer gelijk. Van Mieghem is zelf ook niet tevreden. 'De ene keer is het heel goed, de ander keer vind ik mezelf matig. Ook dat is te wisselvallig en moet dus stabieler. Wat we tegen Go Ahead lieten zien moeten we elke wedstrijd opbrengen. Maar misschien loop je onbewust toch een stukje harder als je het eigen publiek thuis er vol achter hebt.'