Man leegt pistool op vrouw en zwager: 9 jaar cel

KEIJENBORG - De 69-jarige man uit Keijenborg die eind vorig jaar zijn toenmalige vrouw en zwager onder vuur nam, is donderdag veroordeeld voor poging tot doodslag en wapenbezit. De rechtbank in Zutphen legde hem 9 jaar cel op.

De man hield zich die bewuste avond op in de omgeving van de Teubenweg in zijn woonplaats. In totaal schoot hij 11 keer in de richting van zijn echtgenote en zwager. Het is volgens de rechtbank een wonder dat zij ongedeerd zijn gebleven. Beide slachtoffers hebben voor hun leven gevreesd.

Naast de celstraf moet de Achterhoeker schadevergoedingen betalen van in totaal ruim 9.000 euro. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

