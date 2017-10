Oude dieselauto's weren lijkt het te halen in de raad

ARNHEM - Dieselauto's van voor 2004 worden, als het aan het Arnhemse college ligt, zo snel mogelijk geweerd uit de binnenstad. Maar is dat wel fair?

'Die beslissing is wellicht wat arbitrair', zegt Jurgen Elfrink namens de SP. 'Maar het is duidelijk dat er iets moet gebeuren. In het Arnhemse centrum is de lucht veel te vies. Daar moet iets aan gebeuren. Daarom is dit besluit legitiem.'

'Je moet ergens beginnen', zegt Gerben Karssenberg namens het CDA. 'Als dit een logische grens is, moet je hem hier trekken. Wie weet passen we het in de toekomst aan. Laten we hopen dat veel meer mensen elektrisch gaan rijden. Dan lost het probleem zich vanzelf op.'

VVD is tegen

Udo Kelderman van de VVD is helemaal niet enthousiast over het voornemen van het college. 'Schone lucht is natuurlijk belangrijk. In Utrecht hebben ze zo'n maatregel in het verleden genomen en daar bleek het niet te werken. Ik vind het merkwaardig dat het college hetzelfde wil doen.'

Collegepartijen voor

Alle collegepartijen (SP, D66 en CDA) gaan het voorstel steunen, zo blijkt na een rondgang van Omroep Gelderland. Het ziet er daarom naar uit dat het voorstel er doorheen gaat komen. 'Wij zijn voor', beaamt Sabine Andeweg namens D66. 'Naar details moet je me nu niet vragen. We gaan het plan nog grondig bestuderen.'

Voor de plannen van het Arnhemse college wordt een half miljoen euro uitgetrokken. Het beheer van de zone kost 60.000 euro per jaar.