Oldebroek wordt klimaatneutraal: honderden zonnepanelen geplaatst

WEZEP - Nederland moet in 2050 klimaatneutraal zijn. Om die reden gaat de gemeente Oldebroek in Wezep 649 zonnepanelen plaatsen op gemeentelijke gebouwen.

Op sporthal De Kamphal (281 stuks) en de gemeentewerf (152) zijn ze al geplaatst. De Erica Terpstrahal (216) krijgt volgende maand de zonnepanelen.

Na de renovatie van het gemeentehuis komen er ook zo'n 300 op het dak daarvan. Dit gebeurt naar verwachting begin 2019. En er moeten nog zonnepanelen komen op het dak van Multifunctioneel Centrum de Brinkhof.

'We hebben als doelstelling dat de gemeente Oldebroek uiterlijk in 2050 klimaatneutraal is. Een mijlpaal daarnaartoe is dat wij uiterlijk in 2025 onze eigen bedrijfsvoering klimaatneutraal hebben. Met het plaatsen van de zonnepanelen, komen we dichter bij onze doelstelling', vertelt wethouder Harm Westerbroek.

De doelstelling van Nederland is om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit houdt in dat er geen (productie)proces meer is die bijdraagt aan klimaatverandering.