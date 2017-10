Man schopt en slaat agenten

Foto: Timo Bouman/Persbureau Heitink

ARNHEM - Een man van 31 uit Arnhem is woensdagmiddag aangehouden in zijn woonplaats, nadat hij daar twee agenten had mishandeld.

De politie kreeg rond 17.20 uur een melding van een woningbrand aan de Hommelstraat. Toen agenten daar aankwamen, wilden ze de weg vrijmaken voor de brandweer die in aantocht was. De man van 31, die op dat moment in zijn auto kwam aanrijden, werd meerdere keren gesommeerd om te vertrekken. Daarbij ontstond een handgemeen waarbij een van de agenten in het gezicht werd geslagen. Na de aanhouding wist de man ook nog een andere agent te schoppen en in het gezicht te spugen. Een 21-jarige Arnhemmer werd aangehouden omdat hij zich met de aanhouding bemoeide en agenten beledigde. Zie ook: Brandje in wasdroger; menigte keert zich tegen politie Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl