De Graafschap vol op de aanval tegen Fortuna Sittard

DOETINCHEM - De Graafschap gaat de komende weken op jacht naar een hoge klassering in de Jupiler League. Vrijdag is Fortuna Sittard de eerste horde van een serie tegen de top 3.

Op de Vijverberg in Doetinchem kan Fortuna vrijdagavond de eerste periodetitel binnenslepen. Grootste concurrent is NEC dat thuis Jong FC Utrecht ontvangt. De Superboeren kunnen NEC dus van dienst zijn, maar de ploeg van trainer Henk de Jong heeft vooral zelf weer eens een overwinning nodig. De Graafschap speelde al zes keer gelijk dit seizoen en pakte voor het laatst 3 punten op 6 oktober tegen Helmond Sport.

Kont in zestien

Het is wisselvalligheid troef. 'Maar het gaat een keer gebeuren', verzekerde De Jong. 'Fortuna heeft een goede ploeg met veel snelheid voorop. Het is een heel ander elftal dan vorig jaar. Maar wij gaan niet met de kont in de zestien hangen hoor. We willen aanvallen en het publiek vermaken. Ik ben ook gewoon heel tevreden over de jongens. Er komen nu prachtige wedstrijden aan. Hartstikke mooi.'

Vol uitvak

De Graafschap stelde vorige week tegen FC Dordrecht teleur, maar speelde zijn laatste thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles juist weer ijzersterk, hoewel dat vooral in de eerste helft zo was. Myenty Abena ontbrak woensdag vanwege ziekte op de training, maar deed donderdag weer mee. De verdediger speelt daarom gewoon tegen Fortuna, dat zich gesteund weet door ongeveer 500 supporters die meereizen naar de Achterhoek. De Jong brengt geen wijzigingen aan in zijn team dat er dus hetzelfde uitziet als vorige week.

Opstelling: Bednarek, Abena, S.Nieuwpoort, L.Nieuwpoort, Driver; Diemers, El Jebli, Tutuarima; Van Mieghem, Ars, Serrarens