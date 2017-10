NEC-commissaris Looijen houdt afstand: 'Dit is mijn laatste interview'

NIJMEGEN - Leen Looijen is sinds kort weer officieel terug bij NEC als commissaris technische zaken binnen de RvC.

"Ik ben in totaal 23 jaar hier geweest. En nu ben ik terug als controleur, stimulator, inspirator en klankbord van de technische mensen. Ik heb natuurlijk wel verantwoordelijkheid als commissaris, maar ik zal op de achtergrond functioneren. Dit zal denk ik het laatste interview zijn dat ik geef."

Looijen ziet potentie in NEC. "Ze hebben een team waarvan ik denk dat het naar de eredivisie moet promoveren. Wethouder Paul Depla zei altijd tegen mij dat een echte stad een eredivisieclub heeft en een universiteit. En dat ik als technisch directeur moest zorgen dat we in de eredivisie speelden. Deze competitie is sterk gedevalueerd met tweede elftallen. Een onduidelijke competitie en je moet zorgen dat je daar snel uit bent. Nijmegen moet gewoon een eredivisieclub hebben."

Leen Looijen heeft de reputatie dat hij zich graag overal mee bemoeit. "Gaat hij niet doen deze keer", lacht de kersverse commissaris.