Trainer Bogers wil alle prijzen pakken met NEC

NIJMEGEN - NEC kan vrijdagavond de eerste prijs van het seizoen binnenhalen: de eerste periodetitel.

Trainer Adrie Bogers beseft dat NEC dat niet in eigen hand heeft. "Het belangrijkste is dat wij zelf winnen. Het mes snijdt aan twee kanten, want als wij ons ding doen, maken wij aanspraak op de eerste periodetitel en op de eerste plaats. Wij moeten zo eager zijn om alles te winnen. Kunnen we de periode winnen, dan moeten we daar zeker voor gaan, want wij beschouwen dat als een prijs. Wij willen graag alles pakken wat er te pakken valt. Maar de periodetitel is uiteindelijk natuurlijk niet ons einddoel."

Bogers merkt dat zijn spelersgroep steeds meer vertrouwen krijgt. "Het besef is er dat we behoorlijk wat kwaliteit in de groep hebben. Maar dat is tevens onze valkuil, want we kunnen ook gemakzuchtig worden. Daar heb ik ze ook over aangesproken. Dat we wedstrijden die we relatief makkelijk winnen, met een grotere uitslag winnen. Tegen Jong Utrecht willen wij thuis het publiek laten zien wat we allemaal in huis hebben."