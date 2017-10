Zwijnen gevaarlijk? Hierom kunnen ze aanvallen

VELP - Hoewel wilde zwijnen van nature schichtige dieren zijn, vallen ze soms uit het niets aan. Ina Brasser uit Spijk kan erover meepraten, want haar hondje werd op het Rozendaalse Veld bij Velp gruwelijk toegetakeld door een agressief zwijn. Aan wildbeheerder Charly Methorst de vraag of dit gedrag te verklaren is.

De zwijnenkenner, die werkzaam is in de regio Zuid Oost Veluwe, legt uit dat de beesten om drie redenen kunnen aanvallen: Een vrouwtje met jongen.

Als je dan te dichtbij komt, kan de moeder tot de aanval overgaan om haar kroost te beschermen. Een oud mannetje dat kiespijn heeft.

Die mannetjes kunnen volgens Methorst chagrijnig en agressief zijn. Als zwijnen worden gevoerd. Dan worden ze tam, waardoor ze mensen kunnen aanvallen als ze geen voedsel meer krijgen. Bij het Rozendaalse Veld bij Velp is een bord geplaatst om bezoekers te waarschuwen voor het agressieve zwijn. Volgens de gemeente Rheden zijn er verschillende meldingen binnengekomen van mensen die een vervelende confrontatie hebben gehad met het beest.

