NEC terug naar vertrouwde opstelling

NIJMEGEN - NEC keert tegen Jong Utrecht thuis terug naar de vertrouwde opstelling.

Afgelopen dinsdag in de beker tegen Achilles kregen wat spelers rust. Nu maken Joris Delle, Guus Joppen, Calvin Verdonk, Mart Dijkstra, Mo Rayhi en Sven Braken hun rentree in de basis. Wojciech Golla en Robin Buwalda ontbreken vanwege knieblessures. Suently Alberto is geschorst, Jari Schuurman herstelt nog van een bovenbeenblessure en Anass Achahbar moet nog fitter worden via Jong NEC.

NEC speelde nog nooit tegen Jong Utrecht, maar trof in de voorbereiding wel FC Utrecht uit, dat toen met veel spelers uit het tweede speelde. Het werd toen 2-2.

Opstelling: Delle; Joppen, Sturing, van de Pavert, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Rayhi, Braken, Groeneveld.