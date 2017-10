De 500 grappigste tweets staan nu in een boek

ULFT - De Doetinchemse auteur Nick Muller presenteert donderdagavond zijn tweede boek Dit Is Waarom Mensen Op Twitter Zitten. Samen met bedenker Aisha Scheuer bundelde hij de 500 grappigste tweets die werden verstuurd in Nederland.

'Het was een idee van Aisha', zegt Nick Muller. 'Ze heeft een Facebookpagina en daar verzamelt ze al bijna vijf jaar de leukste tweets die de wereld in worden gestuurd.' Haar pagina heeft inmiddels ruim 100.000 volgers. De twee schrijvers raakten aan de praat toen een tweet van Muller op de pagina ‘Diwmotz’ terecht kwam. 'Van het één kwam het ander en toen hebben we samen dat boek gemaakt.'



De Achterhoekse Muller is zelf ook erg actief op Twitter en hield er zelfs zijn eerste bijbaantje in de journalistiek aan over. 'Ik vind het zo leuk dat er veel mensen op zitten die niets met journalistiek of schrijven hebben, maar die hebben leuke invallen en hersenspinsels.' Die leuke hersenspinsels, geformuleerd in 140 leestekens, zijn nu in het boek van Muller en Scheurs te vinden.

Ambities

Voor de Doetinchemse journalist is dit boek, na de bloemlezing Gedichten die Mannen Aan Het Huilen Maken, het tweede samengestelde werk. 'Ik vind het ontzettend leuk om te doen, maar dit is wel de laatste bloemlezing die ik heb samengesteld', aldus Muller. 'Want anders blijf je maar andermans werk samenstellen en ik vind het juist ook leuk om zelf te schrijven.'

Een fictieve roman van zijn hand zal er echter nooit komen. 'Misschien iets met geschiedenis of een biografie. Maar daar ben ik nu nog niet mee bezig.'