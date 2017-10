Tiel wil verder met burgemeester

TIEL - De gemeenteraad van Tiel heeft burgemeester Hans Beenakker voorgedragen voor een tweede termijn. Dat gebeurde unaniem.

VVD'er Beenakker (51) is sinds 8 januari 2012 burgemeester van Tiel. Daarvoor was hij acht jaar burgemeester in Asten, in Noord-Brabant.

Beenakker: 'Ik ga vol enthousiasme aan de slag in deze mooie gemeente waar veel te doen is. Ik dank de raad en het college voor het vertrouwen en de prettige samenwerking in de afgelopen zes jaar. We gaan met elkaar verder aan de slag om mooie dingen in Tiel met elkaar tot stand te brengen.'