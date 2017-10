Ongeregeldheden na zwartepietenbijeenkomst: geen aanhoudingen

NIJMEGEN - Bij de politie zijn er nog geen aangiftes binnengekomen na de ongeregeldheden woensdagavond in Nijmegen. Daar ontstond een handgemeen tussen twee groepen vanwege een zwartepietenbijeenkomst. Er werd niemand aangehouden.

Bij kraakpand de Klinker stond om 20.30 uur een bijeenkomst gepland over Zwarte Piet. Hierbij leerden ouders hoe ze racisme rond Zwarte Piet bespreekbaar kunnen maken op scholen. Een van de sprekers was activist Jerry Afriyie.

Omdat de politie wist dat er een beladen bijeenkomst plaatsvond, waren er agenten aanwezig. 'We hielden dus al toezicht', aldus een politiewoordvoerder. 'Op een gegeven moment zagen we dat er een grote groep richting die bijeenkomst liep. Voordat er een confrontatie plaatsvond, hebben we de groepen gescheiden.'

Vijf tegen 35

Ondanks het snelle optreden van de politie ontstond er toch een handgemeen. 'Er stond een groep van vijf personen tegen 35', aldus de woordvoerder. Hierbij zouden volgens betrokkenen klappen zijn uitgedeeld. De politie kon dit niet bevestigen.

'Agenten zagen een handgemeen. Ik weet dus niet of er alleen geduwd is of dat er daadwerkelijk klappen zijn gevallen. Er zijn in ieder geval geen aangiftes bij ons binnengekomen.'

Bijeenkomst ging door

De politie vorderde de groep te vertrekken. Daar werd snel - en zonder grote problemen - gehoor aan gegeven. Daarna werd het weer rustig. De bijeenkomst ging - met een kleine vertraging - uiteindelijk gewoon door.

