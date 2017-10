Op jacht naar Duitse krijgsgevangenen: de Incredible Patrol slaat toe

HETEREN - Het lijkt wel een oorlogsversie van de Rattenvanger van Hamelen en het zou een prima scenario zijn van een spannende oorlogsfilm. De ervaringen van wat The Incredible Patrol is gaan heten.

Een Amerikaanse verkenningsmissie van zes soldaten die in de nacht van 29 oktober op 30 oktober 1944 bij Heteren de Nederrijn oversteken om informatie over de Duitsers te verzamelen en om een paar Duitse gevangenen mee terug te nemen. Het resultaat is boven verwachting.

75 jaar vrijheid heeft eerder dit jaar een item gemaakt over de Incredible Patrol (tekst gaat verder onder video):

Eind oktober 1944 hebben de Amerikanen van de 101ste Airbornedivisie de Betuwe in handen, maar wat de Duitsers aan de overkant van de Rijn voor militaire plannen hebben weten ze niet. Daarom krijgt inlichtingenofficier Hugo Simms de opdracht om voor een paar Duitse krijgsgevangen te zorgen. Twee keer stuurt hij mannen naar de Veluwe, maar die keren onverrichter zake terug. Hij besluit dan zelf in actie te komen en met vijf vrijwilligers de Rijn over te steken. Peter Frank, William Canfield, Frederick Becker, Robert Nicolai en Roland Wilbur vergezellen hem op die patrouille.

'Incredible'

In de nacht van 29 op 30 oktober is het zover en gaan ze naar bezet gebied. Simms en zijn vijf mannen dringen dertien kilometer door achter de Duitse linies. Bij de Planken Wambuis beginnen ze met het verzamelen van Duitsers en dat gaat voorspoedig: al snel hebben ze er zeven te pakken. 's Avonds willen ze een vrachtwagen regelen om de Duitsers makkelijker te kunnen vervoeren.

Een van de krijgsgevangenen houdt een Duitse vrachtwagen aan, daar blijkt een flinke groep SS'ers in de laadbak te zitten. Ook zij worden gevangen genomen. Op weg naar de Rijn worden ook nog inzittenden van een Duitse legerjeep en wat losse Duitsers ingerekend.

De mannen van Simms met hun krijgsgevangenen - Publiek Domein

Met in totaal 32 gevangenen weten de para's door de bossen in het pikkedonker ongezien terug te keren. Bij aankomst belt Hugo Simms met zijn generaal om te melden dat hij met zijn vijf mannen 32 Duitsers heeft meegenomen. Die antwoordt met één woord: 'incredible', ongelofelijk. En zo is de actie ook de geschiedenis in gegaan. Simms is ervoor onderscheiden met een Distinguished Service Cross, zijn mannen krijgen de Silver Star.